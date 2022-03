Con una nota, pasajera de bus alertó a otra sobre hombre sospechoso: “Entre nosotras nos cuidamos”

Una joven compartió un gesto de sororidad que tuvo otra chica con ella cuando ambas se movilizaban en un bus. La pasajera notó una actitud sospechosa por parte de un sujeto y prefirió advertirle con una nota.

“Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito. Gracias Elina Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”, se lee en el mensaje que compartió Pilar, el cual se hizo viral en redes sociales.

La nota que escribió Alina para Pilar le avisaba sobre un hombre que no dejaba de mirarla: “Fíjate que el hombre de gorra roja te mira todo el tiempo, yo me bajo en Trengue. Entre nosotras nos cuidamos”.

La publicación desató todo tipo de reacciones. Algunos cuestionaron a las jóvenes señalándolas de paranoicas, mientras que otros invitaron a reflexionar sobre este tipo de situaciones que viven a diario las mujeres.

“No importa si pasó o no pasó algo. Sino nos cuestionamos como sociedad al ver que una chica tiene que advertirle a otra sobre la posibilidad de que su integridad no esté a salvo, entonces no entendimos nada”, escribió un usuario de Twitter donde fue compartido el mensaje.