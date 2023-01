Con valentía y furia, esta perra evitó que un leopardo devorara a su cachorro

Ante situaciones de peligro, qué mejor que las madres para dar lecciones de amor cuando se trata de defender a un hijo.

El hecho ocurrió en el edificio de la oficina del Servicio Forestal de India.

Las cámaras del sitio registraban la oscura noche. En escena solo se veía a un pequeño cachorro que caminaba desprevenido, pero de repente, en medio de la penumbra, apareció un felino que se abalanzó para tragarlo.

A pocos metros, bajo unas sillas, descansaba la madre del perrito. Ante el inminente peligro, se lanzó impulsivamente y atacó al cazador. El felino no tuvo más opción que salir corriendo al mismo tiempo que era perseguido.

Dog filmed fighting off leopard that tried to eat its puppy Según Mrityunjay Madhav, oficial forestal citado por The Independent, el leopardo pudo haber resultado con una herida, pues hubo reportes de un animal de esta especie con signos de maltrato.

También indicaron las autoridades que los animales de la jungla estarían acercándose a la zona donde habitan humanos debido a un incendio forestal que los obligó a ir más allá para encontrar comida.