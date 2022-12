Con valor, joven revela su drama tras perder 120 kilos

El joven neoyorquino Matt Díaz logró perder 120 kilos en seis años, una victoria frente a la obesidad mórbida que le representó miles de seguidores en el mundo a través de sus cuentas en redes sociales . Las secuelas, sin embargo, quedaron marcadas en su piel.

“Tengo mucho miedo de subir esto. Tengo miedo de que la gente ya no piense que soy atractivo, de que todos los mensajes buenos se acaben”, dijo Matt en su mensaje.

Y es que a sus 22 años, Matt decidió revelar por primera vez su cuerpo y la flacidez que lo acompaña. Lo hizo con coraje, pero también a la espera de ayuda para costear una cirugía que le ayude a disminuir la flacidez.

“Quería compartir esto con ustedes, porque considero importante no estar avergonzado de quien soy, porque he trabajado muy duro para llegar aquí y todavía no tengo el cuerpo que quiero”, agregó.

Su mensaje sobre la importancia del amor propio le da hoy la vuelta al mundo.



Descuido policial

Una escena de 30 segundos resume lo que algunos han calificado de “malas prácticas” de la Policía estadounidense, esta vez, en Austin, Texas.

Tres sospechosos, uno blanco y dos negros, son esposados y obligados a permanecer bocabajo en el suelo. Cinco agentes que participaban en el operativo concentraron toda su atención en uno de los hombres negros y le dieron la espalda al blanco que aprovechó para escapar.

5 cops to detain a Black man while the white dude bounces to freedom. http://t.co/gRT1TnyFaC — Rusty Redenbacher (@rustymk2) March 19, 2015

El usuario Rusty Redebancher, que subió el video en el que se ve cómo este descuido policial terminó con la fuga de uno de los detenidos, resumió así los hechos: “Cinco policías para sujetar a un sospechoso negro, mientras que el blanco va camino a la libertad”.

Lo que no queda claro es si el hombre que se dio a la fuga fue finalmente recapturado.



¡Atrápalo, Fritz!

Frutas, verduras, tacos, pizzas y hasta pedazos de carne, todo se le escapa a Fritz, un golden retriever que no aprendió a atrapar nada en el aire.

Su torpeza natural enternece a miles de cibernautas que sueñan con el día en que este perro agarre lo que sea al vuelo.

“¡Dios bendiga a este animal por intentarlo!”, dicen quienes le siguen en internet.

¿El perro más torpe del mundo? Tal vez, pero también el más persistente.



