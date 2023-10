Conductor que quedó en medio de dos vehículos se las ingenió para salir de su carro: "Es alucinante"

En redes sociales se hizo viral un video de un conductor que estacionó su carro en medio de otros dos vehículos que lo dejaron sin espacio para abrir ninguna de las puertas. Lo más impresionante de todo fue la curiosa forma en la que este sujeto salió de su automóvil.



Una mujer que presenció la escena, al parecer registrada en España, grabó un video y lo compartió en TikTok, donde acumula casi un millón de reproducciones.

En el video se puede escuchar la narración divertida de la mujer, que no podía creer lo que estaba viendo. “Fíjate en el coche gris, ha aparcado tan justo que no puede salir”, expresó la señora entre risas.

"¡Que no puede salir por ningún lado!", agregó la mujer que grabó el momento, aunque estaba a punto de descubrir que estaba equivocada. En lugar de mover su carro, el conductor decidió salir por el baúl, desmontando los asientos traseros y abriendo la puerta del maletero.

Mientras la señora gritaba “¡No me lo puedo creer! ¡Es alucinante!”, el conductor salió con una sonrisa y miró a los lados del coche como si nada hubiera pasado.



El video ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron la solución ingeniosa del conductor y su actitud positiva. Otros, en cambio, criticaron su forma de estacionar.



Publicidad

"No sé si me dio más risa el video o la risa de la señora que grabó 😂😂😂😂😂", "Ese tipo es un crack, el diablo le tiene miedo", "Aunque muchos crean que es ingenioso, a mí me parece que fue imprudente. ¿A quién se le ocurre parquear así?" y "Mis respetos para ese señor", fueron algunos comentarios.

Su esposa le fue infiel con su hermano y decidió "vengarse" de una manera insólita

De otro lado, en redes sociales se viralizó la particular venta que realizó un internauta, pues según las descripciones de sus videos, su esposa le fue infiel y por ello había decidido deshacerse de sus pertenencias.

En medio de una venta de garaje improvisada, el protagonista de esta historia reveló que toda la ropa de su expareja la estaba vendiendo a 20 pesos mexicanos.

Publicidad

“Camino a hacer una buena obra de caridad. Mi vieja se fue con otro y venderemos toda su ropa para recaudar fondos”, se lee en un breve texto del video, el cual obtuvo 1.6 millones de reproducciones.

En su relato contó que su expareja se fue con su hermano mayor, quien a su vez terminó su relación, un matrimonio que duró 28 años.



Previo a vender la ropa, dijo que ya había incinerado ocho bolsas con prendas de su expareja, pero le aconsejaron emplear los vestuarios que quedaban para ganar dinero.

En otro clip mostró cómo repartía pizza y bebidas. Con esto aseguró que el dinero sí fue utilizado para una buena obra.

La venta no la hizo solo, otro de sus hermanos lo acompañó. Tal fue el éxito que prácticamente todas las prendas se vendieron.