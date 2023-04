Conductor quiso cruzar puente peatonal para evitar trancón y se atoró: "El colmo del descaro"

Un conductor de un carro particular se volvió objeto de burlas en redes sociales después de que apareció en varias fotografías tratando de cruzar un puente peatonal, al parecer, con el fin de evitar un trancón. Sin embargo, la maroma no le salió como esperaba, pues terminó atascado en la infraestructura.



Según el usuario que compartió las imágenes en Twitter, el incidente se registró en Irapuato, una ciudad del estado de Guanajuato, México. Las críticas giran en torno a este conductor que terminó atrapado en la primera curva de la bajada del puente peatonal.

"¿A QUIÉN SE LE OCURRE? Un automovilista, para evitar circular varios kilómetros, decide tomar un retorno y opto por subirse a un puente peatonal ubicado en el libramiento norte de Irapuato. El coche se quedó atorado", comentó @RichieRius el internauta que hizo la publicación.

No obstante, las fotos tienen otro detalle que no pasó desapercibido por internautas. Y es que se observa que, justo detrás del carro particular, hay un motociclista intentando hacer la misma hazaña.



"Ahhh mucha bestia", "Qué bruto, póngale cero", "Y una moto también detrás 🤦🏻‍♂️", "Antes de salir vio la de 'Rápido y furioso reto Tokio' 🤣🤣🤣🤣" y "Yo cogiendo el puente peatonal para que no me atropellen los autos y me atropella un auto en el puente jajajaja" fueron algunos comentarios.

😳🚗🚧 AUTO QUEDA ATORADO EN PUENTE PEATONAL, ¿A QUIEN SE LE OCURRE?.



Un automovilista para evitar circular varios kilómetros, decide tomar un retorno y opto por subirse a un puente peatonal ubicado en el libramiento norte de Irapuato; el coche se quedó atorado. pic.twitter.com/umMwEVTo14 — Ricardo Rius (@RichieRius) April 4, 2023

Pelea surrealista: hombre se fue a los golpes con una caneca de basura

En otras noticias virales, en las Islas Canarias de España, un hombre protagonizó una pelea surrealista que ya acumula miles de reacciones en redes sociales. El sujeto se fue a los puños y hasta a las patadas con una caneca de basura.

“Brutal pelea en las palmas”, escribió la cuenta de Twitter @elguayaooo que publicó las imágenes. “Menos mal que la caneca estaba agarrada, porque si no, lo mata”, agregó el usuario.



La pelea surrealista cuenta con más de 2 millones y medio de visualizaciones en Twitter. Al final, mientras el hombre terminó agotado en el suelo, la caneca de basura quedó intacta.

“Ni la batalla de Goku contra Freezer estuvo tan tensa”, “Llegó la Policía y se llevó detenida a la papelera 🤣🤣🤣” y “Por el nivel de ensañamiento parecen cuentas pendientes 🤣” fueron algunos comentarios a esta pelea surrealista.