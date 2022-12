Conductores de SITP interpretaron a las 'Chicas Superpoderosas' que buscan "combatir el crimen"

Una vez más los usuarios de Tik Tok han demostrado que les encantan los videos que son grabados en los buses del sistema integrado de transporte público de Bogotá, pues en está ocasión se ha hecho viral un pequeño corto en el que tres conductores interpretaron los papeles principales de las 'Chicas Superpoderosas', usando elementos de su trabajo y el uniforme.

“Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. ¡Y así nacieron las 'Chicas Superpoderosas'!” dice el audio mientras se ven a los cuatro personajes.

Todo inicia cuando el profesor Utonio comienza a agregar elementos que suele usar en su jornada laboral dentro de un barril, hasta que accidentalmente un extintor cae en su "mezcla" y desencadena la creación de Bombón, abanicándose con triángulos reflectivos; de Burbuja, con la camisa del trabajo a la cintura, y de Bellota, haciendo gestos de coqueteo a la cámara, mientras el audio de fondo dice que ellas "dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal”.

Por lo cómico del video alusivo a las 'Chicas Superpoderosas', las reacciones no tardaron en llegar. "Orgulloso de ser colombiano", "Yo llegando tarde al trabajo: jefe no me lo va a creer", "Jajaja, por ellos pagó el pasaje ❤️", "Y cuando me subo al bus son todos serios, jajaja", "Esta sí que es la banda anticolados" y “Hoy revivió el cine” fueron algunos de los comentarios.