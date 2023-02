"

Confundió una palabra en inglés y sus compañeros de trabajo por poco se quedan sin ser vacunados

Según dijo Cantú en un video de TikTok, entendió que su jefa le preguntó: "Do you want an appetizer?", que traducido al español significa: “¿Quieres un aperitivo?”.

Noticias Caracol - TikTok: @anuarcantu