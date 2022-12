Conmovedor: niña de cinco años le gana la batalla al cáncer

Addy, de cinco años, venció al cáncer y quiso contárselo al mundo cantando Roar , de Katy Perry. El video se ha convertido en una inspiración para otros niños y sus familias que luchan contra esta enfermedad.

El año pasado Addy fue diagnosticada con cáncer de riñón. Tratada con quimioterapia y radioterapia, la niña enfrentó con grandeza su dolor.

Nunca dejó de hacer lo que más le gustaba: dibujar y cantar.

Cuando le dieron la noticia de que la enfermedad había cedido, ella pidió un deseo: convertirse en estrella pop. La fundación Make a wish la ayudó en ese propósito.

En el video musical, Addy aparece con una peluca violeta, interpretando Roar, el tema musical de Katy Perry , su artista favorita.

Hoy, la niña recibe centenares de mensajes en los que la felicitan por su coraje y admiran su carisma y dulzura. En Twitter, se mueve la etiqueta #AddyRoar, con el que ha alcanzado fama mundial.

El videoclip, que se lanzó en Internet el pasado 5 de mayo, cuenta ya con más de 600 mil reproducciones. Vea aquí Addy's wish to be...a pop star in her own music video .

También se ha hecho popular el detrás de cámaras de esta producción: Addy's music video wish - Behind de scenes .

Su historia conmovió a la artista Katy Perry, que no dudó en aprovechar el cumpleaños de la niña para enviarle el siguiente mensaje a través de Twitter:

BIGGEST Happy birthday to my FAVORITE pop star, ADDY! LOVED your music video! You're an inspiration