Conmovedora carta de niña de 7 años a quien sus padres le obligaron a abandonar una perrita

“Mis papás no la quieren porque no es original”, escribió la pequeña llamada Jasmín. La dejó en una caja con unas cuantas monedas que ahorró de sus onces.

El mensaje ha causado furor en México, donde es uno de los contenidos más compartidos en redes sociales.

El texto completo de la misiva dice: “Hola me llamo Jasmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papas no la quieren porque no es original. Como mi mamá y mi papá la quieren tirar, mejor te la dejo para que no pase frio y tenga comida. Yo no puedo cuidarla, solo tengo 7 años y no me dan mucho de recreo para su comida. Cuídala mucho por favor, te dejo 8 pesos y dile que la quiero”

El corto mensaje le ha sacado lágrimas a muchos y ha despertado indignación.

“Los niños muchas veces son más conscientes que nosotros los adultos”, reflexionó Paty Suale quien compartió la publicación.

El caso se registró en Tijuana, ciudad de Baja California. Según Suale, 'Cristalita' se encuenta a buen cuidado y se le está preparando para ser dada en adopción.