Conmovedora reacción de abuelitos al ver lo que su nieta se tatuó por ellos

Una pareja de abuelitos se conmovió hasta las lágrimas cuando vio lo que su nieta se había tatuado en honor a ellos. “Su reacción me la guardo para siempre ♥️”, escribió la joven al compartir en sus redes la emotiva escena que se hizo viral.

les pedi a mis abuelos que me escriban sus nombres "para un trabajo práctico de la facultad” pero en realidad eran para tatuármelos, y su reacción me la guardo para siempre. ♥️ pic.twitter.com/NcQ0uWUIkH — CQ (@agustinawetzel) June 4, 2022

Agustina, residente en Argentina, les pidió que pusieran su firma en una hoja de papel para un supuesto trabajo de la universidad. “Ponele ganas, es para la facultad”, les decía para que sus nombres se vieran claros.

Al día siguiente, llegó con una sorpresa para sus abuelitos: se había tatuado los nombres en una de las pantorrillas.

Tomado del Twitter de @agustinawetzel

En entrevista con el medio C5N dijo que a su abuela no le gustaban los tatuajes que se hizo, pero este la emocionó, como a muchos que han visto la historia, hasta las lágrimas.

La parte más conmovedora del video fue cuando su abuelo le preguntó: “¿eso cuánto te dura?”, a lo que ella respondió: “Para toda la vida”. Eso hizo que el hombre empezara a llorar de la alegría.

Según Agustina, su mamá, hija de los abuelitos, fue quien grabó las imágenes y “estaba llorando antes de empezar de filmar, no paró de llorar”.

Para la joven, su abuelo es su “superhéroe, le he escrito cartas, es mi ejemplo a seguir en la vida, creo que es mi tatuaje favorito”. “A mi pareja no me la tatuaría, pero a mi familia sí”, reconoció.