Conmovedora reacción de un abuelito al enterarse de que su nieto es gay: “Queremos que seas feliz”

Para muchos miembros de la comunidad LGBTIQ+ no siempre es fácil revelar su orientación sexual por el miedo a que sean rechazados por sus seres queridos, pero este no es el caso de Abel Pérez, un joven español que dio a conocer la reacción de su abuelo tras enterarse de que es gay.



Abel es de Almería, sur de España, y publicó en sus redes sociales un audio de la conversación que tuvo con su abuelo, de 92 años, en su habitación.

“Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene”, trinó el joven.

En dicha grabación se puede escuchar al adulto mayor decirle a su su nieto que lo apoya y que puede tener plena confianza de la familia.

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe (…) La yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre”, dice el adulto mayor.

Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel🦋 (@abeelpereez) August 7, 2022

La reacción del abuelo fue aplaudida por los internautas en las redes sociales debido a la apertura y comprensión que tuvo con su nieto.

