Conozca a Fanny, la perrita color esperanza que es toda una celebridad en redes sociales

Fanny, una perrita de 9 años que padece vitíligo, se ha convertido en una celebridad por medio de redes sociales gracias a que los caprichos de la naturaleza le han dado una belleza especial. Su pelo, que solía ser negro, ha ido convirtiéndose en el color blanco de la esperanza, extendiéndose a lo largo de su cuerpo.



Fanny es una mezcla de bernés de la montaña que fue diagnosticada con esta afección en la piel cuando tenía 4 años de edad y desde entonces su pelaje se ha ido cubriendo con manchas blancas, perdiendo el color que la caracterizaba.

Si bien es común que el pelaje de los perros y gatos tienda a cambiar con la edad, tornándose blanco con el paso de los años, hay mascotas que sufren de cambios de color en su melena asociados a una enfermedad conocida como vitíligo, como la que padece Fanny.

Esta enfermedad, que no es común entre los animales, no representa ningún peligro para la salud de la mascota, por lo que no ha generado cambios en el comportamiento de Fanny. La perrita, de aspecto peculiar, es muy juguetona y amigable, y cuenta con el amor de sus padres humanos, que se han encargado de difundir su historia en plataformas como Facebook e Instagram.

La apariencia de Fanny ha sorprendido a miles de usuarios que la siguen en redes sociales, debido a sus cambios de aspecto. En su perfil de Instagram @fannyasfresh, administrado por sus familiares humanos, la perrita cuenta con más de 318.000 seguidores que son testigos de sus aventuras y su vida diaria.

Según diferentes expertos en el área de la medicina veterinaria, la enfermedad que padece la bernés se ha presentado en otras mascotas como el caso de Rowdy y Blaze, unos labradores negros que también se han viralizado en redes por el cambio radical de su aspecto físico.

Blaze, un perro de 10 años que vive en Finlandia junto a su dueño, ha llegado a ser comparado con un dálmata, ya que la mitad de su cuerpo se encuentra cubierta por múltiples manchas blancas que se expanden cada día más.

Su caso comenzó con una pequeña mancha blanca en la oreja que llegó a extenderse por su cabeza y luego por todo su cuerpo. Aunque la enfermedad se ha extendido en la mayoría de pelo, el vitíligo no ha tenido algún efecto negativo en el comportamiento del can, que sigue jugando y disfrutando de los paseos junto a su compañero humano.