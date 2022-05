Costosa sombrilla de Adidas y Gucci que no es resistente al agua genera polémica

Hay polémica en redes sociales por un nuevo artículo que promocionó Gucci en colaboración con Adidas. Se trata de una sombrilla que cuesta $1.290 dólares (más de 5 millones de pesos colombianos). Pero lo que sin duda desató una ola de comentarios es que dicho producto no es resistente al agua.

"Este artículo no es impermeable y está destinado a proteger del sol o como artículo decorativo", se puede leer en la descripción del producto.

Además de que no es resistente al agua, la sombrilla de Gucci y Adidas tiene un diseño colorido que combina ambos logos. Varios usuarios en Twitter expresaron su opinión respecto al precio y las características de este artículo.

"Esto demuestra que hay gente definitivamente que no tiene en qué gastar la plata, la desigualdad cada día es más abismal", "Es que es una sombrilla, no es un paraguas ☔🤣🤣🤣" y "¿Por qué aún hay gente que no sabe la diferencia entre una sombrilla y un paraguas?", fueron algunas reacciones.