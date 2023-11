Cristian Montenegro sorprende con nuevo trabajo en las calles de Bogotá: ¿de qué se trata?

Cristian Montenegro es un joven bogotano que se viralizó a principios de este 2023 en la plataforma de TikTok tras compartir que mantenía una relación sentimental con una muñeca de trapo llamada Natalia. Pese a que después de unos meses pasó desapercibido, el creador de contenido volvió a tomar relevancia por su nuevo trabajo en las calles de Bogotá.

Diferentes usuarios en las redes sociales compartieron imágenes del sujeto en el centro de la capital. En estas, puede observársele acompañado de la muñeca y llevando a cabo una danza mientras algunas personas miran expectantes.

Según afirman algunos usuarios de la web, Cristian Montenegro estaría realizando cierto tipo de bailes a cambio de dinero.

Lo acontecido con el ciudadano capitalino no tardó en tomar relevancia. Algunos internautas aprovecharon para mofarse y dejaron reacciones como “Natalia tiene mejor cuerpo que yo”, “La muñeca ya se operó y yo aún no puedo” y “Necesito que me enseñe a bailar así”.

Otros, por su parte, defendieron al creador de contenido. “Yo creo que el atraviesa un problema”, “No me parece chistoso burlarse”, acotaron algunos.

Cabe recordar que, en el mes de mayo de este 2023, Cristian Montenegro fue tema de conversación después de que se viralizó un video en el que aparece junto a la muñeca de trapo ingresando a una estación de Transmilenio.

Sin embargo, esta vez no afirmó que era su esposa, sino que admitió que se trata simplemente de un maniquí, todo para evitar el pago del pasaje.

En las imágenes se observa que el hombre pasa a su muñeca de trapo por encima del torniquete y, de inmediato, es abordado por el 'Vigilante loco', un creador de contenido que llama la atención a quienes ingresan al sistema de transporte sin pagar.

“Hey, viejo. ¿Su pasaje, mi papá?”, pregunta el 'Vigilante loco'. “Yo ya lo pagué”, responde Cristian.

El creador de contenido vuelve a preguntar: “¿Y el de ella (la muñeca de trapo)?”. “Es una muñeca”, agrega Cristian.

Ante la respuesta de Cristian, el 'Vigilante loco' empieza a gritar: “¿Cómo así que es una muñeca?, ¿ahora sí es una muñeca? Paga por ella o se sale. Todo el mundo paga, llegó la hora de pagar”.

La reacción del Tiktoker llama la atención de los demás usuarios que estaban dentro de la estación. Algunos de ellos rién y otros simplemente se quedan sorprendidos. El video, que se sospecha fue preparado, se hizo viral en redes sociales.