Critican la tétrica escena de un asesinato con la que heladería decoró para el Halloween

Para muchos, el Halloween es una época para lucirse en decoración y disfraces. Sin embargo, hay quienes llevan esta fecha a otro nivel y terminan exagerando con su esfuerzo por causar terror, como le pasó a una heladería en el Reino Unido.

Los propietarios de este lugar sí que lograron sorprender, pero no de una manera muy medida, pues se les ocurrió montar una escena del crimen con un cuerpo envuelto en plástico, un enorme cuchillo, cintas forenses y sangre tanto en el piso como salpicada en las paredes.

Ice cream shop pulls its 'murder scene' Halloween display after outrage https://t.co/S57DuaJSb0 — The Sun (@TheSun) October 27, 2022

Las críticas no tardaron en llegar. “Esto es insensible y es probable que cause angustia a cualquiera que haya sido afectado por un crimen con cuchillo”, dijo el activista Ben Kinsella a The Sun.

Otros adultos recordaron que una heladería es un lugar familiar, por lo que no podía caer muy bien entre los más pequeños tener este tipo de escenarios, que desafortunadamente se siguen viviendo en el mundo.

Los dueños del sitio no tuvieron más remedio que retirar la decoración de Halloween y, de paso, emitir una disculpa por su insensibilidad: “Fue de mal gusto y nos disculpamos por cualquier angustia que haya causado”.

