Crueles críticas a Carlos Villagrán por salir bailando como Kiko a los 78 años

Crueles críticas se desataron en redes sociales en contra del actor y comediante Carlos Villagrán, de 78 años, recordado por interpretar a Kiko en El Chavo del 8. El mexicano fue grabado bailando en un circo, a lo que muchos reaccionaron con desagrado haciendo comentarios sobre su edad y aspecto físico.

“Es gracioso, pero no gracioso de risa...”, “con 78 años y aún en los escenarios 😳”, “creo que lo mejor para él sería retirarse”, son algunas de las opiniones que se leen en la publicación.

La escena fue captada el pasado 2 de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, y fue una de las presentaciones del circo de los Hermanos Gasca en esa ciudad. El actor mostró sus pasos prohibidos con la canción ‘I Know You Want Me’, de Pitbull.

Sin embargo, otros seguidores del actor y su personaje salieron en su defensa alentándolo con mensajes de admiración.

“El alma siempre está joven. Sos grande Kiko... Honduras te saluda”, “de lo mejor de México para el mundo. El eterno Kiko”, “cuando se tiene amor al arte, no importa la edad... Mi admiración Kiko”, escribieron los internautas.