Cuando el karma te castiga: se grabó lamiendo un inodoro público y ahora tiene coronavirus

El ‘influencer’ LARZ realizó el peligroso, y desagradable, #CoronaVirusChallenge hace unos días. Hace poco confirmó que está recluido en un hospital.

“Hola chicos, estoy un poco triste, soy un desastre por el momento”, dijo el joven en el video. “Salí positivo en la prueba del coronavirus”, escribió.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020