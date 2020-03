Cuando los humanos no están, otros animales hacen fiesta en medio de la pandemia de coronavirus

Delfines, jabalíes y cisnes son tan solo algunas de las especies que han comenzado a explorar los territorios que alguna vez fueron suyos.

Es como si se abriera el libro de la selva. Y es que, ante la ausencia de humanos en espacios públicos, otros animales aparecen en escena.

La pandemia por el coronavirus COVID-19 ha obligado a miles de personas en el mundo a un aislamiento preventivo, lo que, en la práctica, les ha permitido a otros animales salir a recorrer lugares que antes representaban una amenaza para ellos.

Al parar el tráfico de embarcaciones y transbordadores, los delfines reaparecieron en Sardinia, Italia.

Without the traffic of ships and ferries, dolphins have reappeared.

