¡Cuánta crueldad! Profesor le juega broma pesada a niño que iba a hacer canopy

El pequeño no quería tirarse por el cable y el instructor comenzó a burlarse para acrecentar sus temores.

El hecho, que fue captado en cámaras y publicado en redes sociales, ocurrió en España.

Un niño, del que no se sabe su identidad, estaba ad portas de lanzarse por un cable de canopy cuando un gran miedo lo embargó e intentó zafarse. El instructor, en vez de infundirle valor al pequeño, decidió aprovecharse de la situación para jugarle una pesada broma.

“Te voy a tirar de lo más fácil, para que tengas cuidado. Si te caes, que no es la primera vez que ocurre, cierra los ojos y la boca”, dijo el adulto con voz muy seria, como si realmente le estuviera dando un consejo.

El chiste -que para algunos usuarios de redes no tuvo nada de gracioso- continuó creciendo en crueldad: “El casco es de plástico malo, pero de alguna forma te va a amortiguar”.

El punto de mayor temor del menor fue cuando el profesor le dijo: “intenta caerte en las ruedas. Los que han caído allí, no todos han muerto”.

En ese momento, el pequeño trató de quitarse el arnés e irse de allí, pero el instructor no lo dejó. “Me estás asustando, ya no me quiero tirar”, sostuvo el estudiante.

Al final, el niño fue empujado, no queda claro por quién, y recorrió el cable a toda velocidad. “Me encanta cuando hacen pucheros, tío”, afirmó el docente tras el incidente.

El video fue difundido en redes y el instructor tuvo que salir a dar explicaciones. “Yo creía que el video no se iba extender. Esto es una broma de la cual todos los padres estaban al tanto, estaban informados. Es una broma que se repite cada año”, aseguró a la cadena Telecinco.

El padre del menor salió en defensa del profesor: “Nos habían informado previamente. Los demás niños se habían tirado y él sabía que no había pasado nada. Es algo que se ha sacado de contexto”.