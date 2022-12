Cuidado con pedir noches gratis en un hotel porque le puede pasar lo que a esta youtuber

La joven de 22 años quiso hospedarse con su novio durante cinco días sin pagar un centavo, a lo que el dueño del establecimiento respondió con un veto mundial.

Tan mal le sentó la “propuesta indecente” de la británica Elle Darby al dueño del hotel, Paul Stenson, que no sólo le negó a ella la entrada al White Moose Café, en Dublín, sino a todo influencer, youtuber o instagramer que buscara alojamiento allí.

Todo comenzó con este correo electrónico enviado por Darby:

"Trabajo como influencer en redes sociales, sobre todo en temas como estilo de vida, belleza y viajes. Mi pareja y yo estamos planeando ir a Dublín para pasar el fin de semana de San Valentín, del 8 al 12 de febrero, y conocer la zona. Mientras buscaba lugares para hospedarme, encontré su impresionante hotel y me encantaría enseñarlo en mis videos de Youtube y en mis historias y publicaciones de Instagram para llevar clientes a su hotel y recomendarles a otras personas que hagan reservas en su establecimiento. A cambio me gustaría disfrutar de alojamiento gratuito".

Stenson respondió, pero no en privado. Lo hizo a través de la cuenta oficial del hotel en Facebook:

"Querida 'influencer'. Gracias por tu correo electrónico en busca de alojamiento gratuito a cambio de publicidad. Se necesitan pelotas para enviar un correo electrónico como ese. Si te dejo dormir aquí a cambio de salir en un video, ¿quién va a pagarle al personal que te cuida? ¿Quién va a pagar a las camareras que limpian tu habitación? ¿A los que te sirven el desayuno? ¿La recepcionista que te registra? ¿Quién va a pagar por la luz y el calor que usas durante tu estancia? ¿Tal vez debería decirle a mi personal que aparecerá en tu video, en vez de pagarles por el trabajo que hacen mientras estás en la residencia? Mis mejores deseos. PD: La respuesta es no".

A Elle Darby, por supuesto, la publicación le cayó como un balde de agua fría, tanto, que hizo un video de 17 minutos de desahogo.

Este melodrama terminó con un anuncio inesperado: el hotel decidió vetar el ingreso de cualquier bloguero a sus instalaciones, por lo menos, a los que todo lo quieren gratis.

