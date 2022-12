De cuidacarros a modelo fashion, así le cambió la vida a Josete

Pasó de sobrevivir en la plaza de Mallorca (España) a ser toda una celebridad en redes sociales. Conozca esta conmovedora historia.

“Cambiar las cosas en mi vida es casi imposible, pero puedo hacerla más cómoda. Hay que empezar con la estética de uno, que es muy importante”, cuenta José Antonio de 55 años.

En pocos días, pasó de ser un anónimo cuidador de carros en la Plaza de Mallorca a convertirse en una persona famosa y recordada en toda España.

La razón de su inusitada fama es un video viral difundido por la peluquería La Salvajería. El corto se titula ‘El espíritu de la plaza’ y acumula 181.000 reproducciones en menos de 24 horas.

La producción narra la cotidianidad de José Antonio, como es su verdadero nombre, quien trabaja de sol a sol con el fin de conseguir dinero para pagar su hospedaje y comida.

“Yo soy feliz conmigo porque me quiero, me quiero mucho, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo. Aparcar coches y estar así no hace feliz a nadie”, cuenta.

El cortometraje alterna imágenes en blanco y negro sobre la vida anterior del hombre, mientras que usa secuencias en color una vez se obra la transformación en su imagen.