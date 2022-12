De las calles a ser una celebridad: orinarle la espalda a un peatón le cambió la vida a este perro

La travesura del canino fue tomada de mala manera por el joven usado de baño, después todo sería distinto para ambos.

Heine Sánchez se encontraba caminando en una ciudad de Brasil cuando un perro se le acercó de forma amistosa. Lo que no sabía el joven brasileño es que el perro le orinaría la espalda.



“Yo estaba concentrado viendo el celular. No lo vi llegar. Él se acercó lentamente y solo sentí algo caliente y me asusté. Cuando miré, vi que él me había orinado. Me quedé indignado”, cuenta el brasileño.

Sánchez se sacudió los orines del perro y, muy enojado, lo espantó.

Del enojo pasó al arrepentimiento, buscó al canino y se dio cuenta que era callejero. No lo pensó dos veces y decidió adoptar al animal.

“Cuando lo encontré, él vino sacudiendo la cola. Comenzaba a llover. Me quedé jugando un tiempo con él y luego decidí llevarlo a casa. Él se acercó a mí. Es muy dócil, llora cuando salgo de casa. Hace algunos líos en la casa del vecino, pero es un buen perro", afirmó Sánchez.

Además de tener un nuevo hogar y nombre, Enzo Sánchez, este perro se ha vuelto famoso en Facebook. Heine creó una página en la que pública la vida cotidiana de su nuevo compañero. Incluso ha llegado a realizar colectas por ese medio para costear el veterinario.





