¡De no creer! Vea el cambio de esta mujer que adelgazó, según ella, comiendo más

Intentó cientos de dietas y no conseguía bajar de peso, por lo que decidió aumentar su consumo de calorías. Ahora pesa 25 kilos menos.

La australiana Georgie Thomas estaba cansada de pesar 82 kilos y ser talla 14.

Por eso se sometió a duros regímenes y secretos que encontraba en la red, pero para su desilusión no veía mayores resultados.

“¿Que si conseguí resultados? Claro que sí, pero no eran permanentes, no me hacían sentir bien y no había un cambio real en mi estilo de vida. Estaba encerrada en un círculo vicioso”, declaró.

Cansada de tantos intentos fallidos, decidió cambiar de estrategia. En una novedosa estrategia, su dieta ya no limitaría la ingesta de alimentos. Todo lo contrario, ahora comería alimentos y batidos más nutritivos y lo complementaría con ayunos ocasionales.

Thomas pasó de comer 1,200 caloría diarias a 1,500-1,800 calorías. Además, dejó de consumir alimentos altos en carbohidratos, dándole paso a comidas más nutritivas.

“Ahora como más que nunca, y me siento muy bien con ello”, asegura Thomas.

El cambio de alimentación fue acompañado de duras jornadas de actividad física diseñadas por una entrenadora personal.

La mujer ahora pesa 58 kilos y presume de una bella figura en cientos de publicaciones en su cuenta de Instagram.

Vea el cambio:



