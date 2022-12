Decencia inglesa: motociclista sufre accidente y recibe un abrazo

“¡Soy demasiado afortunado!”, exclamó el motociclista que, después de haber sido arrollado por un camión, vivió para contar su historia, no sufrió ninguna lesión de consideración y, de paso, recibió un abrazo después del susto.

La cámara que la víctima llevaba en su casco registró el accidente, ocurrido en Londres, donde los vehículos deben transitar por el carril izquierdo.

En el video, se ve cómo el camión dobló la esquina por el costado equivocado y se encontró de frente con el motociclista que no logró frenar a tiempo. La moto quedó bajo la llanta delantera del vehículo.

Para fortuna de todos, el hombre de la moto se levantó. El problema solo fue de latas, no de huesos rotos.

Lo que llamó la atención es que una mujer mayor, testigo del accidente, se acercó y reprendió al conductor del camión como si fuera su hijo; el hombre, arrepentido, se disculpó en varias ocasiones con el motociclista.

Pero ahí no paró todo. La señora se fue luego a donde estaba el más damnificado y lo abrazó, en su afán por reconfortarlo en este accidentado día.

¿Decencia inglesa? Lo cierto es que el video, subido por el propio motociclista bajo el usuario Bigsmokeandthemonster, superaba este jueves las 630.000 reproducciones.



Cambio extremo salvó de morir a Charlie en refugio animal

Enfermo e irreconocible, así fue rescatado Charlie de las calles de Los Ángeles, California. Aceptado en un refugio animal, tenía menos de dos semanas para ser adoptado, pero nadie hacía la solicitud.

El obstáculo parecía ser su aspecto desaliñado, con el pelo lleno de nudos y manchas.

A punto de ser sacrificado, Charlie recibió un salvavidas: un cambio extremo gratis. Le cortaron el pelo, le arreglaron las uñas, lo bañaron, cepillaron y dejaron como un galán canino.

Dos días después, Charlie fue adoptado.

La historia, publicada originalmente por The Pet Collective, ha sumado 14 millones de reproducciones, mientras que una versión subtitulada en español y publicada hace menos de una semana está a punto de alcanzar el millón de vistas.



Maestro se despide de alumnos al mejor estilo de Frozen

Chris Hill, de 29 años, quiso cerrar el año académico con una despedida difícil de olvidar por sus alumnos de sexto grado del Bolton St Catherine’s Academy. Y qué mejor que recurrir a Frozen, el exitoso musical de Disney, para lograr el objetivo.

Hill se vistió como la princesa Elsa, para luego salir a cantar y a bailar el tema Off You Go por los pasillos del colegio. Su asistente escolar lo secundó en esta aventura y grabó todo con su celular.

El video fue presentado en el baile anual de la escuela, donde alumnos y profesores lloraron, pero de risa, con la despedida arrítmica de Hill.

“La buena noticia es que el señor Hill es mejor maestro que cantante”, resumió el director del colegio, Lee Harris.