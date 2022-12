"Decidí dejar de esconderme": joven con alopecia revela su “verdadero yo” al anunciar su compromiso

Makenzee Meaux, quien ocultó su secreto desde los 8 años, tuvo la valentía de contárselo al mundo y envió “un mensaje a las personas que se sienten atadas a sus enfermedades”.

A través de una sesión fotográfica, en la que anunciaba su compromiso con su novio Bryan, se animó a contar su historia.

“Me di cuenta de que ya era hora de librarme de esta carga, de contar mi historia y de apoyar a aquellos que se sienten atados a sus enfermedades”, escribió Makenzee junto a las fotos que compartió en Facebook.

“Me diagnosticaron Alopecia Universalis cuando tenía 8 años. Es una enfermedad en la que todos sus folículos pilosos dejan de crecer repentinamente y los médicos no pueden descubrir por qué o qué lo causa. Lo llaman la enfermedad misteriosa”, añadió.

La joven de 21 años, que es camarera y estudiante en, contó que perder su cabello "mató" su confianza y que fue intimidada en el colegio.

“Esta es probablemente la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Mientras tomábamos nuestras fotos de compromiso, decidí que era hora de dejar de esconderme de lo que más intenté ocultar durante casi 15 años y abrazar mi verdadero yo”, resaltó.

Durante el proceso de aceptación y batalla contra esta enfermedad, su novio Bryan, a quien conoció hace cinco años en el colegio, la ha acompañado en los mejores y peores momentos de su vida.

“Experimenté mucha intimidación en los primeros años y en el camino perdí la esperanza de volver a sentirme hermosa. Hasta que conocí a Bryan. Nunca me he sentido más segura o más bella que con él a mi lado. Él me ha ayudado a ser valiente y darme cuenta de que el cabello no es lo que te hace bella y no es lo que hace que las personas te amen, sino que realmente se trata de lo que hay adentro y por eso estoy eternamente agradecida por él”.