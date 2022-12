¿Dejaría a sus hijos con un oso? Esta familia rusa quiso una Navidad inolvidable

Alice, de ocho años, y Eve, de cuatro, posan junto a un oso grizzli, una de las especies de oso pardo más grandes del planeta. La idea fue de sus padres, Alexander y Darya Vado, con el pretexto de tener una Navidad inolvidable.

En las fotos, se ve a los niños y al oso intercambiando regalos. Las imágenes llegaron a las redes sociales, donde decenas de usuarios han calificado este acto de irresponsable y peligroso.

Publicidad

El oso es un viejo conocido. Su nombre es Stepan y ha ganado fama internacional luego de que su historia se compartiera en varios medios de comunicación.

Fue adoptado por una pareja rusa cuando apenas era una cría de tres meses que cazadores habían encontrado en pésimas condiciones en el bosque. De eso hace ya 23 años.

Por su carácter apacible, decidieron usarlo como modelo en fotografías para bodas y cumpleaños, especialmente. Stepan también ha participado en algunas películas.

Publicidad

No obstante, su adaptación al mundo de los humanos no lo hace más confiable. Los osos son animales salvajes que, por más intentos del hombre, nunca serán domésticos.

Es por eso que las fotos de Stepan con los niños no han caído bien en algunos círculos, especialmente, animalistas.

Publicidad

Los regalos que mueven la vida

“Siempre le pido al Niño Dios que me lo regale en Navidad”. Y no es algo que cueste dinero. Mariana quiere a su padre, un militar, en casa. Y no es la única.

Para Matías, el mejor recuerdo decembrino tiene nombre: Luna. “Es muy ruidoso, es como ‘así’ de alto”. Es su mascota, a la que abraza como un hermano.

Estos niños, como muchos otros, participaron en la campaña El mejor regalo, con la que Caracol Televisión invita a dar lo que realmente nos mueva la vida.

Publicidad

Pero no fueron los únicos. Algunos padres de familia también compartieron su obsequio más valioso. Y créanlo, no les costó nada y los ha hecho inmensamente felices.

Publicidad

La canción oficial de la campaña de Navidad es de Arévalo. Escuchen Así no más y dedíquenla en estas fechas especiales.

..