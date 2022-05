Dejó al que fue su esposo por 14 años para perseguir a un extraño y todo salió mal

Ir por trabajo a una conferencia fuera de la ciudad en la que residía terminó dándole un giro de 180 grados a la vida de una mujer que llevaba 14 años de casada. Producto de esta relación tenía 2 hijos.

En un libro, publicado por The Sydney Morning Herald, Amanda Trenfield contó en detalle la situación que vivió. Parece realmente sacada de una novela.

De acuerdo con su relato, luego de conocer a un hombre, llamado Jason, en una conferencia en Margaret River, en el oeste de Australia, y departir entre tragos y una amena conversación, hubo una tremenda atracción por él. Aunque no hubo nada físico entre ellos, Amanda sintió un cambio inmediato en su vida.

“La conexión que experimenté con Jason estaba en un nivel imposible de describir. Todo lo que sabía con certeza era que este encuentro, en el lugar más inverosímil, bajo las circunstancias más inusuales, había alterado dramáticamente mi vida”, dice en su libro.

Sin embargo, el verdadero desenlace de esta “película” llegó después de forma abrupta. Pese a no haber tenido mayor comunicación con Jason, menos de un mes después del fortuito encuentro con la que creía era “alma gemela” tomó la decisión de terminar su relación de 14 años con su esposo y padre de sus dos hijos.

Lo malo es que su historia no tuvo un final feliz, de ahí el nombre del libro: ‘When A Soulmate Says No’ (‘Cuando un alma gemela dice no’).

Aunque la publicación que circula en internet no entrega más datos sobre lo que vino después, justamente para invitar a adquirir el texto completo, con la primera parte de la historia y el título muchos internautas se han atrevido a inventar posibles finales, criticar lo hecho por Amanda y otros a enviarle alentadores mensajes.