Demandan a tienda que vende waffles en forma de genitales vestidos como el pesebre navideño

La Verguería, una tienda en España dedicada a la venta de waffles en forma de genitales, se enfrenta a una investigación por vender sus productos vestidos del pesebre navideño.

La demanda fue interpuesta por el partido español de ultraderecha Vox y La Fundación de Abogados Cristianos. Los demandantes justifican que lo realizado es sumamente grave y ofensivo para la religión católica.

Con la denuncia interpuesta se busca que la tienda retire de los escaparates en donde se encuentran exhibidos los alimentos con forma de genitales.

Ante lo sucedido, el dueño de la Verguería expresó en los medios de comunicación que la idea se la dieron dos de sus empleados y a él le pareció algo bastante ingenioso.

Con esto no buscaba ofender a nadie y también dejó en claro que todos son bienvenidos en la tienda y quien no quiera asistir no esta en la obligación de hacerlo.

"Yo creo que nos lo teníamos que tomar todo un poquito más con alegría y con humor", concluyó.