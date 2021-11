Descubre infidelidad de su esposa y dedica inusual nota al amante

En Reino Unido, una historia de infidelidad terminó siendo viral en redes sociales, luego de que el mismo engañado decidiera revelar lo que estaba sucediendo.

Lo hizo a través de la página Reddit donde compartió una nota que decidió dedicarle al amante de su esposa.

“Llegué a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona. ¿Creen que he dado con el tono correcto?”, preguntó el hombre afectado.

En su escrito quiso hacerle saber al amante que la mujer en cuestión no tiene una relación abierta.

Nota de hombre al que le fueron infiel. Tomada de redes sociales

“Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella... No me importa que vengas a tomar una cerveza cuando estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi carro por ti, por favor. Saludos”.

Muchos se solidarizaron con el hombre y aplaudieron su reacción. En su mismo lugar, ¿usted qué haría?