Descubrió a su vecina arrojando excremento de perro en la entrada de su casa y viralizó la historia

Las redes sociales están llenas de historias que no paran de sorprender. Así fue el caso de una mujer que descubrió a su molesta vecina arrojando excremento de perro en la entrada de su casa.

La víctima, llamada Sasha Poldma, compartió la insólita anécdota en redes sociales y esta no tardó en viralizarse.

En un principio la mujer comenzó a notar que en su pórtico aparecían heces de animales, por lo que pensó que se trataba de sus mascotas.

Sin embargo, empezó a sospechar, por lo que decidió instalar una cámara de seguridad en la entrada de la vivienda y se llevó tremenda sorpresa ya que en la grabación obtenida se puede observar a su vecina, una adulta mayor, lanzando el excremento de perro en la entrada de su casa.

Cuando compartió la situación en TikTok, la mujer se mostró bastante molesta pues no podía creer lo que sucedía.

“Estoy furiosa por el descaro de esta vieja de mie*#”, indicó en el clip.

Tras el actuar de la adulta mayor, la mujer optó por no quedarse de manos cruzadas e ideó una simple venganza. Lo que hizo fue recolectar todas las heces y meterlas en una bolsa. Posteriormente redactó una carta en la que le expresaba a su vecina que si no recibía una disculpa pronto, la mujer dejaría todo en manos de las autoridades.

"Debería esperar una visita de la Policía local en los próximos días, ya que no solo es culpable de acuerdo a las leyes locales, sino que además estoy genuinamente preocupada por la seguridad de mis mascotas debido a su odio hacia ellas. P.D. Una disculpa sería bienvenida a cambio de no exigir los costos por daños y perjuicios”, expresó en la carta.

Por fortuna la vecina de la mujer, al día siguiente se acercó a su puerta pidiendo una disculpa por sus lamentables acciones.

“Lo siento mucho, preferiría que hubieras acudido a mí antes de hacer esto. Admito que lo siento mucho. Fue una suposición (creer que los perros de Poldmaa habían defecado en su hogar). Me sentí bastante mal y horrible después. Realmente me disculpo”, destacó la vecina de Sasha.

Esta anécdota generó opiniones divididas entre los usuarios de la plataforma. Hay quienes destacan el actuar de Sasha pues consideran que su vecina no actuó de manera correcta. No obstante, están aquellos que defienden el proceder de la adulta mayor y le sugirieron a la joven no actuar impulsivamente después de la "venganza".