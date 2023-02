Desgarradora carta de la dueña de una perrita que tuvo que abandonarla: "Nos destruyó el corazón"

Sofía es una perrita de 13 años que fue abandonada en un refugio de animales en Buenos Aires, Argentina; sin embargo, lo más desgarrador fue la carta que dejó su ahora exdueña dando las razones por las cuales tuvo que dejarla en ese lugar.

De acuerdo con la conmovedora misiva escrita a mano por la mujer, ella se vio obligada a dejar a Sofía porque no tenía trabajo desde hace seis meses y, por la falta de ingresos, se le imposibilitaba comprar medicinas y continuar el tratamiento de su perrita enferma; además, tampoco podía comprar su alimento.

"Perdón, hace tres meses que no puedo comprarle la medicación a Sofía. Me siento muy frustrada e inútil. Sofi tiene 13 años, es lo más dulce y hermoso que tengo. Estoy sin trabajo desde hace seis meses y no puedo comprarle la comida tampoco. Come carne a la plancha y zapallo. Después, lo proceso, porque le cuesta masticar”, dice la misiva.

La mujer reveló que fue con su "familia, amigos, refugios y todo lo que estuvo a mi alcance para darla en adopción. En todos los lugares me aconsejaron no operarla, que era muy riesgoso por la edad y el procedimiento”.

De igual manera, explicó que Sofía debe tomar una cantidad de gotas cada 12 horas y otro medicamento que debe ser administrado vía oral. Narró que encontró a la perrita un 24 de diciembre y desde ese entonces le enseñó a no tener miedo y que no mordiera a otras personas.

"Hijita mía, mamá te ama muchísimo y no te voy a tirar a la calle como te encontré. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá", concluyó esta mujer en la carta.

Actualmente, la perrita se encuentra bajó el cuidado del Refugio Zaguates, que por medio de sus redes sociales está intentando reunir a Sofía con su ama.

"Nos destruyó el corazón esta historia, no sabemos cuál era la situación de la mujer ni cómo vivió Sofi todos estos años, solo sabemos que está muy triste porque su mamá se fue. Todo lo que conoció durante su vida ya no está más y su mirada denota una tremenda tristeza inigualable", afirmó esta organización en su cuenta de Instagram.

Días después, el refugio indicó que todavía no han logrado obtener los datos de la dueña de esta perrita, por lo que le pidieron ayuda a sus seguidores a compartir la publicación con el objetivo de volverlas a reunir.

Hasta la fecha, no se ha podido dar con el paradero de esta mujer, pero se supo que por el momento la medicación de esta perrita está cubierta.