Desgarradora confesión de niño coreano sobre sus padres: "Creo que no le agrado a mi mamá"

Geum Ji Eun es un niño coreano que se hizo viral en redes sociales luego de su desgarrador relato donde habla sobre el abandono que siente por parte de sus papás. El pequeño fue entrevistado en el programa de televisión Golden Kids y allí conmovió a su país y al mundo.



"Estoy solo en casa. Nadie juega conmigo", fueron algunas palabras con las que el menor le sacó unas cuantas lágrimas a usuarios en redes sociales. En el video, la mujer que entrevista al niño coreano le pregunta cómo es su relación con sus padres.

Sobre su papá, Geum Ji Eun confesó que le tenía miedo y que esperaba que lo tratara con amor: "Da miedo cuando se enoja y espero que me llame de forma cariñosa". Sin embargo, uno de los momentos que más entristeció fue cuando el niño coreano habló de su mamá.

"Creo que no le agrado. Ella nunca me escucha", expresó el menor de edad rompiendo en llanto. Mientras el pequeño continúa su relato, la cámara del programa de televisión enfoca a sus progenitores, a quienes se les vio desconsolados. Al parecer, no pensaban que su hijo los viera de tal manera.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Se me desgarró el corazón cuando pidió un momento porque quería llorar", "Definitivamente no cualquier persona debería tener hijos", "Pobre niño, no pude contener las lágrimas" y "Yo siempre quise un hermanito, quiero que él sea mi hermanito", fueron algunas opiniones.