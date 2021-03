"Hoy se fue al cielo mi bebé": desoladora noticia de reconocida influencer

Una influencer y conferencista motivacional que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram dio a conocer una noticia desoladora: perdió el bebé que estaba gestando.

Se trata de la mexicana Regina Carrot, quien hace apenas unos días había compartido en sus redes sociales la felicidad que vivían con su pareja, Rubén, por ser padres.

“Tengo 13 semanas y ha sido la mejor noticia que me podían dar en el mundo. 🤰🏼Siempre he querido ser mamá y poder tener la bendición de serlo me da mucha ilusión. 🧡Rubén y yo estamos felices”, escribió el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, desafortunadamente ese sueño se volvió una pesadilla, pues este jueves contó que, tras unas complicaciones, su bebé “se fue al cielo”.

Entre lágrimas, en un video grabado en la clínica en la que le dieron la peor noticia de su vida, contó detalles sobre su pérdida.

“Para mí fue un día muy traumático y lo quiero compartir porque creo que a veces no enseñamos esta parte de nuestras vidas y quizá muchas veces piensan que todo es perfecto (…) esta es parte de la Regina real”, así dio inicio al clip.

Y prosiguió: “La verdad no esperábamos esto. Al momento de revisar el bebé nos dijeron que, a pesar de que eran 13 semanas y yo seguía embarazada, realmente a la semana 10 el bebé ya no estaba".

En medio del dolor, agradeció a los internautas que le han dado muestras de cariño y afirmó que cuenta la historia para ayudar a otras mujeres que hayan pasado por algo similar.

“Nos enseñaron que era un bebé muy querido, sacó lo mejor de nosotros, nos unió como pareja y bueno, pues ya tenemos un angelito en el cielo”, puntualizó.