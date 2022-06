Despiden a profesora por permitir que sus alumnas se tomaran fotos semidesnudas

Una maestra de un colegio en Northamptonshire, Inglaterra, fue despedida de su trabajo después de permitir y alentar a que sus alumnas se tomaran fotos semidesnudas para un proyecto de arte.

Emma Wright, de 41 años, permitió que estudiantes de 15 años se tomaran fotos “parcialmente desnudas” de ellas mismas y otras alumnas.

En algunas de las imágenes se podía ver a las menores con botellas de licor y sus manos cubriendo sus senos. En otros se les observaba haciendo “gestos ofensivos”, fumando cigarrillo y vistiendo sus uniformes escolares, según informó The Sun.

Una de las fotografías que más impactó a las directivas de la institución educativa fue la de unas adolescentes con poses que “simulaban la masturbación''.

La docente fue reportada ante la Agencia de Regulación de la Enseñanza luego de que un colega descubriera el portfolio con las fotografías de las estudiantes, por lo que fue despedida al considerar que las imágenes son “altamente inapropiadas”. Asimismo, le prohibieron enseñar en cualquier colegio durante dos años.

Por su parte, Wright indicó que su despido fue injusto y que desde el colegio la están haciendo parecer como una persona que no es.

“Siento que hay una profunda injusticia al respecto, pero no voy a apelar porque ya no deseo enseñar. Le he escrito a mi abogado, al sindicato y al Ministro de Educación sobre esto. Estoy realmente molesta por esto. Es una posición en la que nunca pensé que estaría”, manifestó la docente.