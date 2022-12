Después del vestido y la zapatilla, este es el reto del armario que ha dividido al mundo

Algunos dicen que es rosado con blanco y otros que gris con azul. ¿De qué color lo ve usted?

Ya es común que cada cierto tiempo salga un reto en el que las opiniones estén divididas frente al color de cierto objeto en una fotografía. Primero fue el vestido (¿era azul con negro o blanco con dorado?) y luego la zapatilla (¿era gris con verde o rosa y blanco?).

Publicidad

¿Recuerda el reto del vestido? Esta vez el color de un zapato divide... Ambos casos dividieron a los usuarios de redes sociales y alcanzaron una escala de viralidad en pocas horas. En esta ocasión el reto del armario ha sido igual, y vuelve a despertar la misma duda ¿De qué color es el objeto de la foto?

What Colour Do You See: Pink & White or Blue & Grey? La imagen, publicada en Reddit, ha enfrentado a los que ven el mueble de color rosa con cajones blancos y los que lo ven gris con cajones azules. Al igual que los anteriores retos, los bandos están bastante igualados con casi el 50% por cada lado.

Lo curioso en esta ocasión es que algunos vieron colores completamente distintos a las opciones dadas, como dorado, y otros no dieron su opinión ya que no querían más “acertijos sobre el color de la foto que dividen a la gente”.

Las peculiaridades no pararon ahí, ya que, incluso, hubo usuarios que veían en mueble de un color y cuando cambiaban el brillo de la pantalla lo observaban de otro.

Publicidad

La incógnita del color verdadero del mueble duró toda una semana hasta que el “creador” del reto aclaró que la cómoda era gris con cajones azules.

Imgur: The magic of the Internet Aún es una un misterio el por qué hay imágenes que “cambian” de color según la persona que lo vea, pero son varias las teorías: depende de la luz de la pantalla en la que se ve la imagen, la percepción del color de cada persona o el grado de exposición a la luz en que se encuentre cada observador.

Publicidad

Puede que no se sepa las verdaderas razones de este misterio, pero lo que sí es seguro es que no será el último reto que dividirá las redes sociales para determinar de qué color es el objeto de la fotografía.