Días antes de casarse un cocodrilo le arrancó el brazo a la novia, pero esto no paró la boda

La pareja fue atacada por el animal y la peor parte la llevó ella. El hecho no cambió su amor, por el contrario, lo aumentó.

El paseo por canoa de Jamie Fox y Zanele Ndlovu a través de las Cataratas Victoria, en Zimbabue, estuvo cerca de ser mortal por el feroz ataque del reptil. Surcando las aguas, la bestia llegó sumergida y los sorprendió.

De inmediato lanzó su dentada mandíbula contra el brazo de la mujer y logró arrancarlo. El novio intentó salvarla, pero no era mucho lo que podía hacer contra el feroz animal, que finalmente se fue, relata The Mirror .

Jamie no estaba dispuesto a que perder a su prometida, y realizó un improvisado torniquete en el brazo de ella, mientras observaba desesperado cómo perdía sangre a una velocidad peligrosa. Ya en poder de la misión médica, fue llevada a un hospital y estabilizada.

El desafortunado hecho no fue impedimento para que la pareja sellara su amor en matrimonio. Días después del ataque celebraron la ceremonia. Ella lucía un tradicional vestido blanco, con una venda que le cubría la herida que había quedado. Y en la mano izquierda, una cánula, muestra de que aún se recupera.