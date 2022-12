¿Dificultad para dormir? Esta plataforma le ayuda a conciliar el sueño

¿Dificultad para dormir la siesta? Dos publicistas de Barcelona inventaron Napflix, una versión a la moda española del servicio estadounidense de videos en línea Netflix.

Desde su puesta en línea el lunes, la plataforma ofrece unos 60 videos tomados de YouTube como un juego de petanca, una representación del Lago de los Cisnes o un curso de física cuántica, y rápidamente se ha vuelto viral, afirmó uno de sus fundadores, Víctor Gutiérrez de Tena.

La noticia "saltó de Barcelona a (toda) España, de allí a Uruguay, México, Argentina, y después también estuvo por Rusia y Holanda", al regarse por el mundo, señaló Gutiérrez de Tena, publicista de 31 años.

Un video de gotas de lluvia golpeando cristales, un documental sobre pandas o la celebración de la boda de la mayor de las hermanas del rey Felipe VI: no faltan pretextos para caerse de sueño.

Gutiérrez de Tena ideó este sitio gratuito durante un fin de semana con su colega Francesc Bonet, de 41 años. "Buscamos la monotonía y que no sea repetitivo", indicó.

"Tiene que ser ese tipo de cosas que recuerdan nuestra infancia, esas clases de instituto de después de comer, esas series de televisión de sobremesa que sabes que empiezan igual, que continúan igual. Te duermes, te despiertas y sigues cogiendo la línea porque no ha cambiado", señaló.

La broma que genera miles de visitas todos los días es también un experimento publicitario, asegura, aunque aclara que Napflix no es una campaña y que sus creadores no han gastado o recibido dinero por el servicio.

Aunque, dice, podría imaginarse que fuera la campaña publicitaria de un fabricante de colchones.

Defendiendo la siesta, la marca de colchones crearía una "comunidad" de fans captados en las redes sociales. En este caso lo haría recurriendo a un hábito cultural (la siesta), asociado a videos que ya han sido vistos por millones de internautas.

Con o sin Napflix, la tradición de la siesta se ha perdido en gran parte en España, pese al estereotipo. Solamente un 16% de los españoles la hacen todos los días, según una encuesta de fabricantes de camas de 2009.