Dio a luz en casa y lo transmitió en vivo para que todos la acompañaran en plena pandemia

En plena pandemia, una joven de 28 años dio a luz en su casa, para estar en compañía de los suyos, y, además, lo transmitió en vivo en Instagram para apoyar a otras madres que quisieran hacerlo.

La decisión de Ella Roberts fue contundente, pese a que los médicos se preocupaban por sus planes y, cuenta, hasta se rieron cuando les comentó la idea.

Era su segundo embarazo y en el primero, en el 2018, ya había sufrido bastante puesto tuvieron que realizarle una cesárea por algunas complicaciones.

Sin embargo, por las restricciones por el COVID-19 resolvió permanecer en casa para que sus padres y su prometido pudieran estar en la improvisada sala de partos.

"Realmente no fue el tranquilo parto en casa que había imaginado en mi mente, pero estoy muy orgullosa de mí y muy contenta de haber podido dar a luz a Freddie", relató agregando que también tuvo la compañía de una partera.

Además, en su cuenta de Instagram Crazy New Mumma, en la que tiene unos 19.000 seguidores, compartió el momento en vivo porque, dijo, quería inspirar a otras mujeres a dar a luz en casa.

Freddie finalmente nació bien y su papá, su hermana y abuelos fueron los perfectos asistentes del parto.

Tras esta curioso hecho, Ella a diario recibe mensaje de otras mamás agradeciéndole por su contenido honesto.

"He compartido mi cuerpo posparto y todas las cosas que la gente no te dice sobre la recuperación del parto y me encanta escuchar todos los comentarios positivos", comentó en entrevista con The Sun , medio que publicó el video.