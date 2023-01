Dio su vida para salvar a estudiantes de un tiroteo y Star Wars le hizo un homenaje increíble

El joven héroe se abalanzó sobre el tirador para que no asesinara a los universitarios y fue baleado. Su sacrificio ahora es conocido en toda la galaxia.

Riley Howell dio su vida por otros: el 30 abril de 2019, impidió que un tirador cometiera una masacre en la universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Howell embistió al tirador y así evitó que siguiera disparando contra estudiantes. En la maniobra recibió varios impactos.

Autoridades aseguraron que las acciones del joven de 21 años impidieron una tragedia.

Ese día una persona murió y cuatro más resultaron heridas, pero, de no ser por Howell, muchos más podrían haber muerto.

Su historia se conoció a lo largo y ancho de Estados Unidos, así como su particular afición a Star Wars.

Tanto así que LucasFilm recibió una carta anónima en las que se resaltaba lo que Riley hizo y cómo su vida había estado marcada por la Guerra de las Galaxias.

Star Wars, entonces, decidió homenajear al joven en su película The Rise of Skywalker: en el libro oficial de la cinta, incluyeron a Riley Howell como maestro jedi, es decir, uno de los guerreros con sensibilidad a la fuerza.

Lauren Westmoreland, novia de Riley, inmortalizó el regalo en un video de Tik Tok.



“Gracias por darle a mi amor el mejor regalo de Navidad que pudiera pedir y hacerlo parte del universo de Star Wars para siempre", dijo.