“Dios es una cebolla”: la falsa declaración del papa Francisco que publicó la página del Vaticano

La acción fue realizada por un hacker que había advertido en varias ocasiones que el sitio web tenía fallas de seguridad.

Más de nueves veces Indi De Ceukelaire, analista de seguridad, advirtió al Vaticano de que su sitio era vulnerable a ataques cibernéticos. Como los programadores no le hacían caso decidió jugarles una broma.

El hacker publicó una noticia en la que se recogían unas declaraciones en las que el papa afirmaba que Dios era una cebolla y que el cielo quedaba en una ciudad belga llamada Aalst. Obviamente la nota no era cierta, pero fue la única forma que encontró el joven para que lo escucharan.

“Hace dos semanas les dije que, si no arreglaban el error, yo divulgaría la vulnerabilidad. No para dañarlos sino para mostrar que las noticias falsas pueden propagarse fácilmente. Papa o no, hay que cumplir los estándares de seguridad”, afirmó Indi.

En el sitio de noticias del Vaticano ya no queda huella de acción realizada por el experto informático, aunque en un tweet este inmortalizó su hazaña.



Además de esta acción, Ceujelaire ha sido reconocido por hackear algunos tweets de Donald Trump y por conseguir los datos personales de Melania.