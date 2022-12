Doctor Chima, el mejor pediatra del mundo que cura niños a través de la risa y el baile

"Voy más lejos porque los pequeños van más allá para hacerme sonreír, es lo menos que puedo hacer”, dice el médico, cuyos videos animando pacientes son virales.

Saltó a la fama gracias a una publicación que alcanza nada menos que 10 millones de reproducciones.

Yendo más allá de sus deberes básicos, el profesional médico entró a una habitación para animar a tres hermanitas, una de las cuales tenía una infección por estreptococo. La escena, que se hizo viral, se produjo en el Wolfson Children's Hospital de Jacksonville, Florida.



La madre de las niñas, Wendy Moses, grabó las imágenes y quedó conmovida por haberles devuelto la sonrisa a las pequeñas. Incluso, una de ellas acababa de llorar. Gracias a su indiscutible don de gentes, en pocos días el doctor Chima cobró fama.

Sin embargo, no han faltado las críticas. “He ido a funerales de mis chicos y algunas personas me dicen: ‘Chima, te acercas demasiado, no dejes que tu corazón se meta tanto en eso’. La verdad, estoy listo para dejar la medicina el día que mi corazón no esté allí”, cuenta el pediatra.



Sus bailes no solo han devuelto vitalidad a los pequeños, sino que rompen con las duras condiciones del internamiento en hospitales. Pese a que no tiene capa, ni superpoderes, el doctor Chima es considerado un verdadero héroe.



La fama del galeno ya trasciende los hospitales. Incluso, ha sido invitado a cultos religiosos donde ha mostrado sus dotes, no solo como profesional, sino además como persona.



El cariño que le profesan los pequeños llega incluso a las puertas de su propia casa.