¿Dónde está Tamá, oso de anteojos que huyó del Parque Jaime Duque?

En Cundinamarca no cesa la búsqueda de Tamá, un oso de anteojos de 8 años que pesa 180 kilos y mide 1,90 metros. Dulce, tranquilo y tímido, está extraviado en el cerro de Tibitó, en Tocancipá. Tamá llegó al Parque Jaime Duque el 23 de agosto para hacer parte de la manada de otros tres mamíferos que hay en este lugar.

Pero el pasado 15 de septiembre, cuando Tamá salió del recinto donde permanecía en cuarentena, requisito que debe cumplir para integrarse a la manada, al parecer una rama cayó sobre la puerta que evitaba que escapara y lo asustó. Eso habría provocado que corriera hacia la montaña.

#ReportaATamá| 🐻☎️ Continuamos en la búsqueda del oso de anteojos que salió de la reserva natural Bioparque Wakatá, de la Fundación @ParqJaimeduque. Con tu ayuda seguramente podremos recuperarlo sano y a salvo. pic.twitter.com/Mm8DchoMVs — CAR Cundinamarca (@CAR_Cundi) September 19, 2022

“Hemos encontrado rasgos de garras en los árboles y allí hay muchas bromelias y ellos lo que hacen normalmente es abrirlas por la mitad para comérselas, comer en la parte interna, y eso es lo que hemos visto”, indicó Catalina Rodríguez, directora de la reserva natural Bioparque Wakatá.

Siguiendo con el protocolo, un grupo interdisciplinario de expertos, con ayuda de drones y el apoyo de la CAR, el Ejército Nacional y el Acueducto de Bogotá, ha realizado barridos de búsqueda en diferentes direcciones.

Según sus cuidadores, no solo es tímido, sino que además le tiene miedo a la gente, por eso busca ocultarse. Resulta muy poco probable que Tamá pueda aparecer en zonas aledañas como Chía, Gachancipá y Tocancipá, así que si usted lo ve lo único que debe hacer es alertar a las autoridades.

Además, como estrategia se ha dejado agua y comida en puntos clave, los cuales se encuentran monitoreados por cámaras trampa, buscando así rastrear la actividad del oso para que regrese a un espacio sano y salvo.

Y, ¿qué hacer si usted lo encuentra? Rodríguez lo explica: “Lo primero es mantener la calma, no intentar acercarse, no intentar tomarle fotos, no intentar tampoco ofrecerle comida porque, de lo mismo nervioso que es, puede que reaccione mal y se puede tornar agresivo”.