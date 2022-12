Donó el corazón de su hijo fallecido y lo escuchó en el cuerpo del hombre al que salvó

Nunca los latidos de un corazón hicieron tan feliz a una mamá. Anna Ricks no pudo contener la emoción durante su encuentro con Greg Robbins.

Tras un accidente automovilístico que le costó la vida a su hijo, Ricks aceptó donar el corazón del joven de 31 años, en un acto de amor que le salvó la vida a Robbins.

Mom hears her son's heart beat again in transplant recipient Greg, así se llamaba su hijo, al igual que el hombre que recibió el corazón. Una rara y hermosa coincidencia.

El encuentro, grabado por Gwen, la pareja de Robbins, ha sido visto más de cuatro millones de veces en tan solo un día de publicación en Imgur.

Vea también en Lo Más Trinado:

-Los “mejores amigos”: Trump, Kim Jong-un y Putin revelan lo que los hace más felices:





-Universitario pierde su graduación y en el Metro de NY deciden hacerle ceremonia simbólica:



Advertisement



-¡Talento divino! Monjita da lecciones de fútbol en Irlanda:



.