Dos canguros protagonizan pelea de boxeo en plena calle

Una insólita pelea tuvo lugar a plena luz del día en Australia, donde dos canguros enfurecidos se fueron a los golpes.

El cuadrilátero fue un sector residencial de la ciudad de Perth. Los vecinos, desde sus casas, siguieron cautelosos el combate cuerpo a cuerpo. Uno de ellos, Rodney Landham, lo grabó y subió a internet.

Los marsupiales intercambiaron toda serie de puños y patadas, en un cuerpo a cuerpo que parecía no tener fin.

Tan intensa resultó la batalla, que la pareja de combatientes la siguió en otra calle.

¿Diferencias irreconciliables? Nunca se supo qué las originó.

Perro sería sacrificado por ébola en España

Es posible que entre las víctimas del ébola pronto haya un perro. Autoridades de Madrid obtuvieron este martes una orden judicial para sacrificar a la mascota de una asistente de enfermería española que padece del virus ante la posibilidad de que el animal pueda propagar la enfermedad.

Al menos un estudio importante indica que los perros pueden infectarse con el mortal virus sin mostrar ningún síntoma, pero no es tan claro qué tan probable es que lo transmitan a los humanos.

Experimentos de laboratorio con otros animales sugieren que su orina, saliva o heces podrían contener el virus. Eso significa que, en teoría, otras personas podrían contagiarse si el perro los lame, los muerde, o si lo tocan para bañarlo.

"Claramente, queremos estudiar todas las posibilidades, pero no lo hemos identificado como una forma de transmisión", dijo el doctor Thomas Frieden, director de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La asistente de enfermería y su esposo están aislados desde que le diagnosticaron ébola a la mujer esta semana. El gobierno regional de Madrid consiguió una orden judicial para sacrificar al animal alegando que "la información científica disponible" no desecha la posibilidad de que el animal pueda propagar el virus.

Pero los dueños del animal no quieren que lo sacrifiquen. Carlos Rodríguez, un veterinario español y conductor de un programa sobre animales, dijo que el esposo le envió un mensaje desde el hospital para tratar de otorgarle la custodia temporal del perro, un criollo llamado Excálibur. Ahora, con la orden judicial, "no puedo evitar que suceda", dijo Rodríguez. El esposo "me preguntó, llorando, que por lo menos me asegurara que al animal no sufra".

La organización española de derechos de los animales Igualdad Animal se quejó de que las autoridades querían "sacrificar al animal sin siquiera diagnosticarlo o considerar la posibilidad de ponerlo en cuarentena".

No está claro cuán efectiva sería la cuarentena, porque los perros infectados no muestran síntomas y no se sabe qué tiempo puede vivir el virus en ellos, ni durante cuánto tiempo habría que hacerle pruebas.

El doctor Peter Cowen, veterinario de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que ha asesorado a expertos mundiales de salud sobre los riesgos de las enfermedades infecciosas de los animales, dice que sacrificar al perro "es claramente una reacción exagerada".

"Creo que es muy desafortunado que estén pensando en sacrificar al perro. Debieran estudiarlo bien primero", dijo.

"Nunca se ha documentado que un perro propague el ébola" y claramente no es una vía importante de propagación en el brote en África, dijo.

En las redes sociales, usuarios se han unido a la causa para evitar que el perro Excálibur sea sacrificado.

#SalvemosAExcalibur Ya he firmado para que no maten a un perrillo inocente. Ahora faltas tú. https://t.co/jsc2WY8Kep pic.twitter.com/CkGQuDYNDU — José Antonio Gavira (@Jose_Gavira) October 7, 2014

Y después hablan de humanismo, que me encanta a mi este país cada vez más. #salvemosaexcalibur pic.twitter.com/VcPpOXi7Bn — Laura Sierra (@SierraArbelo) October 7, 2014

#salvemosaexcalibur Leo y yo nos unimos, no queremos una injusticia tan grande. pic.twitter.com/OJOY5iMyHD — Alicia Gómez (@lapascuera) October 7, 2014