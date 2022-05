Dos parejas tuvieron hijos en relación poliamorosa y no les importa saber quién es el padre

Dos parejas que se conocieron por internet decidieron vivir una relación poliamorosa y mudarse juntas, con los hijos que habían concebido por separado. Pero hace a poco a la familia llegaron dos personas más. Cada una dio a luz un bebé y afirman que a ninguno de los cuatro les interesa saber quién es el verdadero padre.

“No había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, explicó Taya Hartless, esposa de Sean, y que junto a él conviven con Alysia y Tyler Rogers.

En diálogo con el medio South West News Service, las parejas de la relación poliamorosa cuentan que llevan “una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!”.

Según ellas, intentan tener una cita cuádruple al mes y de vez en cuando por separado.

Pese al amor que sienten, Taya admitió que “definitivamente a veces nos ponemos celosos”.

Los hijos que tenía cada pareja que ahora vive una relación poliamorosa, al parecer no tienen problema con sus dos papás y dos mamás.

“Somos diferentes a todos los demás, pero está bien, y les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieran ser”, dicen.