Durante más de 10 años su rostro fue un meme y ahora decidió darle la cara al mundo

¿Cuántas veces soltó una carcajada al ver un meme de ‘el drogado’? ¿Cuántas veces compartió las imágenes? ¿Alguna vez supo de quién se trataba?

Seguramente no y la razón es simple: durante más de 10 años la identidad del hombre que aparece en ese popular meme se mantuvo oculta, hasta la semana pasada cuando decidió darle la cara al mundo.

Lo hizo a través de la cuenta de Twitter @10GuyOfficial y en YouTube.

“Hola, me llamo Connor, soy 'chico 10', 'Stoner Stanley' o el drogado”, afirma en un video divulgado en esas plataformas.

Sin embargo, según le dijo al diario inglés Daily Pot , “la conexión del meme con el cannabis fue una de las razones por las que decidió permanecer en el anonimato durante tanto tiempo”.

Además, Connor Sinclair, como es su nombre, le dijo a ese medio que aunque nunca ha ganado dinero con el meme, vio la oportunidad de hacerlo y tratará de que sea a través de una subasta.

Y aunque dudó hacerlo, el éxito en las ventas de otras imágenes de memes como activos NFT, algunas incluso por sumas cercanas a los 450 mil dólares, más de 1.600’000.000 de pesos colombianos, lo animaron.

“En este momento de la vida estoy mucho más asentado. Si lo pienso, nunca he tenido nada negativo del meme aparte de quizás algún comentario extraño en línea, así que en retrospectiva estaba siendo demasiado cauteloso. Conocí a mi novia de seis años porque me pidió que se hiciera una foto conmigo, así que ciertamente no ha sido del todo malo", comentó.

