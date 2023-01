E.T., el extraterrestre se reencuentra con Elliot 37 años después en comercial de Navidad

Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para que esta criatura de otro mundo regresara a la Tierra y se reuniera con su amigo.

El reencuentro de E.T. y Elliot, ahora un padre de familia cuarentón, se ha logrado gracias a una campaña de Navidad que pareciera una secuela de la famosa cinta E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg.

Y es que una compañía de internet decidió darles este regalo a los nostálgicos de la década de los 80’s, en un comercial de cuatro minutos cargados de emoción y bicicletas voladoras.

Su protagonista es el mismo niño que interpretó a Elliot en la película original de 1982. Se trata del actor Henry Thomas, que ahora actúa como el padre que se reencuentra con su amigo E.T. y le presenta a toda su familia.

Muchas cosas han cambiado desde esa primera vez, hace 37 años, cuando E.T. visitó la Tierra. En esta secuela, disfruta conectándose a internet y jugando con gafas de realidad virtual.

Es casi inevitable no derramar unas cuantas lágrimas al escuchar de nuevo la música de John Williams, acompañando a este E.T. animatrónico.

Un comercial de Navidad con el que Xfinity toca la fibra de los seguidores de E.T., el extraterrestre.