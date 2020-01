Ejecutivos chinos pagan gateando el no haber cumplido metas comerciales

El video en el que se ve a los hombres dando vueltas como castigo en un salón se ha vuelto viral. Muchos critican la humillación de los empleados.

El hecho ocurrió durante lo que parece un encuentro de una compañía de restaurantes de Jilin. Los hombres iban gateando uno por uno mientras repetían la frase: “Prometo asumir la responsabilidad”.

Todos tuvieron que sufrir la penitencia, incluso gerentes y directores, según relata quien subió el video a Weibo, el equivalente a Twitter del país asiático.

Al parecer un empleado de la compañía grabó el vergonzoso momento.

Self punishment for end of year meeting. The senior executives who did not fulfill the target during the year crawl for three laps, screaming "be a man with sense of responsibility". #chineseculture #chinatrends pic.twitter.com/ksiZp7xiu4

— Trends in China (@china_trends) January 18, 2020