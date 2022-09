Ejemplar lección de tía a su sobrino por colarse en Transmilenio: “Mi mamá me da para los pasajes”

Una lección para toda la vida. Un joven que se coló en Transmilenio nunca se imaginó lo que desencadenaría esta acción ni lo que pasaría luego de tener que llamar a su primo para que lo recogiera con el fin de que no lo llevara la Policía por no pagar el pasaje.

“Mi nombre es Jorge Fernández y lo que pasa es que mi primo Sergio hizo el favor de ir a recogerme a la estación de Paloquemao porque me colé y si no me iba a llevar el policía”, contó el joven.

Publicidad

Sus declaraciones se conocieron luego de que el video en el que se le ve hablando en un bus se hiciera viral en redes sociales como Twitter y TikTok.

Por lo que se logra apreciar en la grabación, el joven está acompañado de su primo y una tía, quien le va indicando qué es lo que debe decir.

“Mi mamá me da plata para los pasajes y ese día pues yo decidí gastarme la plata en unos helados. El señor agente tuvo la amabilidad de hacerme un correctivo y ahora me toca pagar el correctivo por 260 mil pesos y embalé a mi primo porque, como soy menor de edad, él tuvo que ir a recogerme y entonces la recomendación para todos los señores pasajeros de este sistema es que por favor no se colen”, agregó.

Publicidad



La publicación ha sido objeto de todo tipo de opiniones y hasta burlas, pero muchos aplauden lo que hizo la tía del joven.

"Gracias por darme ideas😂. Muy pronto todos mis sobrinos haciendo esto en Transmilenio", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.