El amor en los tiempos del Facebook: revelan por qué las relaciones ahora apenas aguantan 2 o 3 años

“Nuestros abuelos duraban 50 años juntos, era porque no tenían a 3.573 personas a su disposición como seguidores”, inicia el escrito que arrasa en redes sociales.

Lo escribió Rebecca Sanchez, paradójicamente, en su muro de Facebook y expresa una inquietud que ha asaltado a millones de persona en esta red social.



La publicación ha sido compartida 226.261 veces, acumula más de 28.000 comentarios y ha desatado más de 94.400 reacciones.

La curiosa discusión, aparentemente superficial, ha tomado por momentos tonos graves:

“Antes, las parejas perduraban en el tiempo porque estaba mal visto separarse, porque en la mayoría de los casos la mujer que integraba esa pareja no trabajaba y dependía económicamente del marido, y no hay nada más esclavizante que depender económicamente de alguien, y aguantarse humillaciones y que le sean infiel. Porque aclaro, a los ‘hombres’ siempre se les justificó la infidelidad, a pesar de no haber redes sociales”, opinó Cintia Aneley Gonzalez.

“El gran problema aquí es que la mayoría hace públicos sus problemas personales de pareja, ocasionando que los demás crean que es una víctima de su pareja. Si haces eso, ¿cómo esperas que la gente no se meta o no opine si tú mismo haces publica tu vida privada?”, comentó por su parte el usuario Rod Gunz.